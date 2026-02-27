A Milli Takım Sırbistan ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Son Dakika

A Milli Takım Sırbistan ile Karşılaşıyor

A Milli Takım Sırbistan ile Karşılaşıyor
27.02.2026 16:48
Ergin Ataman, Sırbistan maçı için savunmada sertlik ve top paylaşımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam Sırbistan'a konuk olacak A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, savunmada sertliğe cevap vermeleri ve hücumda top paylaşımını iyi yapmaları halinde sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Ataman ile ay-yıldızlı ekibin kaptanı Cedi Osman, Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleştirilen son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın gruptaki en ciddi rakip olduğunu belirten Ergin Ataman, "Belgrad'daki maçın sert geçeceği kesin. Avrupa Şampiyonası'ndaki galibiyetimiz ve ikinciliğimizden sonra Sırpların bekledikleri en önemli maç. Kendimize güveniyoruz. Oyuncularımızın büyük bir fedakarlığı ve kulüplerimizin gösterdiği iyi niyetle NBA oyuncuları hariç diğerlerini toplamayı başardık. Maalesef çalışma ortamımız olamadı. Sadece ilk gün tam kadro idman yaptık. Avrupa Ligi'nde oynayan 7 oyuncumuz var. Bunlar dün toplandı. Cedi de dün gece maçtan sonra benimle buraya geldi. Ancak takımın sistemi ve oyun anlayışı belli. Sert bir maç olacak. Buna hazır olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, Sırbistan'dan daha güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Top kaybı yapmadan kontrollü bir şekilde oynamalıyız. Savunma sertliğine aynı şekilde cevap vermeliyiz. Hücumda da top kaybı yaşamadan top paylaşımını iyi yaparsak buradan çok kritik bir galibiyet alabiliriz. 2 Mart Pazartesi günü de İstanbul'da Sırbistan ile oynayacağız. Bu 2 maç çok önemli. Sonuç ne olursa olsun o maçın hazırlıklarına yarından itibaren tam kadro başlayacağız." diye konuştu.

"Sırbistan'ın her zaman mücadeleci bir basketbol ekolü var"

Ergin Ataman, Sırbistan'ın çok ciddi ve mücadeleci bir basketbol ekolüne sahip olduğunu kaydetti.

Karşılaşmanın zor bir atmosfer oluşturması amacıyla Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacağını aktaran Ataman, "Sırbistan'da bazı temel oyuncular yok ama Avrupa Ligi'nde oynayan 4-5 basketbolcuları var. Kalinic'i yeniden milli takıma aldılar. Dobric, Lakic ve Mitrovic var. Sırp ekolü çok ciddi bir ekol. Buraya gelmeyen önemli oyuncuları da var. Hiçbir şey fark etmez. Sırbistan'ın her zaman mücadeleci bir basketbol ekolü var. Dikkat etmemiz lazım. Alimpijevic de bizim takımı çok iyi tanıyor. Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Bu salonda oynadığımız son maçta Wilbekin bir atış yapmıştı ve girmemişti. Onu atsaydı kazanıyorduk. Dünya Kupası'na da biz gidecektik." şeklinde görüş belirtti.

"Avrupa Ligi ve FIBA'nın kaprisleri, oyuncuların sağlığını tehlikeye sokuyor"

Yoğun maç takvimi nedeniyle Avrupa Ligi ve FIBA yönetimlerine eleştirilerde bulunan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı.

"Burada ümit ederim ki herhangi bir sakatlık olmaz. Avrupa Ligi ve FIBA'nın yıllardır kaprisleri sonucu maçlar saçma sapan statü ile oynanıyor. Cedi, dün gece maç oynadı ve burada sahaya çıkacak. Diğer oyuncular da Avrupa Ligi maçı oynadı. Avrupa Ligi ve FIBA yönetimlerinin kaprisleri oyuncuların sağlığını tehlikeye sokuyor. Bizim oyuncularımız her zaman Türkiye formasına gönülden bağlı oldukları için milli takıma koşa koşa geldiler ve mücadele edecekler. Ümit ederim ki sonuç istediğimiz gibi olur."

Cedi Osman: "Buraya galibiyet almaya geldik"

A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, zor bir maça çıkacaklarını ancak buraya galibiyet almaya geldiklerini söyledi.

Sırbistan'ın sahasında her zaman iyi oynadığını aktaran 30 yaşındaki basketbolcu, "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Sahalarında iyi oynayan bir takım. Tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadro olacak. Başlarında da çok iyi bir antrenör var. Buraya galibiyet almaya geldik. Sırbistan'da birçok Avrupa Ligi oyuncusu bu maçta yok. Bizde de eksikler var ama biraz daha tam kadro gibiyiz. Kenan, Larkin, Alperen ve Adem yok ama onların dışında daha fazla tam kadro gibiyiz. Bu, bir avantaj ama sahaya çıkıp 40 dakika boyunca iyi bir basketbol oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Devşirme oyuncu tercihinin Tarık Biberovic'ten yana kullanılmasıyla ilgili de konuşan Cedi Osman, "Tarık son dönemde çok yüksek bir performans sergiliyor. Formu da çok iyi. Bu nedenle Ergin abiler devşirme hakkımızı Tarık'tan yana kullandı. Flynn de üst düzey bir oyuncu. Tarık, milli takımda çok güzel işler başardı. Çok mutluyum. Tarık ile ilk kez oynayacağım. Bu yüzden heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Takım Sırbistan ile Karşılaşıyor - Son Dakika

