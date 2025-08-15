A Milli Takım Süper Kupa'da Almanya'ya Yenildi

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.
Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan milliler, ilk yarıyı 35-28 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı kapatan Almanya, son hücumdaki basketiyle parkeden 73-71 galip ayrıldı.
Millilerde Alperen Şengün'ün 25, Cedi Osman'ın da 15 sayısı galibiyete yetmedi. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.
Milliler, yarın saat 19.00'da Çekya- Sırbistan mücadelesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.
