A Milli Takım Süper Kupa'da Almanya'ya Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

A Milli Takım Süper Kupa'da Almanya'ya Yenildi

15.08.2025 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Almanya'ya 73-71 mağlup olarak Süper Kupa'da finale çıkamadı. Üçüncülük maçı yarın.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.

Almanya'nın Münih kentinde bulunan SAP Garden'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan milliler, ilk yarıyı 35-28 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı kapatan Almanya, son hücumdaki basketiyle parkeden 73-71 galip ayrıldı.

Millilerde Alperen Şengün'ün 25, Cedi Osman'ın da 15 sayısı galibiyete yetmedi. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.

Milliler, yarın saat 19.00'da Çekya- Sırbistan mücadelesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Alperen Şengün, Milli Takım, Cedi Osman, Süper Kupa, Basketbol, Türkiye, Almanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Süper Kupa'da Almanya'ya Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

22:13
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska’da bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'da bir araya geldi
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 22:28:24. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım Süper Kupa'da Almanya'ya Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.