A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, resmi sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, EURO 2024 hakkında konuştu. Montella, Arda Güler'in az süre aldığını belirterek, daha fazla oynamasını umduklarını söyledi.

29.02.2024 11:20  Güncelleme: 11:30
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, resmi sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EURO 2024 hakkında konuşan Montella "Türkiye ve İtalya dost iki ülke. EURO24'e ulaşmak olmak beni çok mutlu ediyor. Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak." derken, Arda Güler'in geleceği hakkında da konuştu.

Montella, Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız."

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella\'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor

Vincenzo Montella, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • salihb: Bebeyi futbola küstürdü Real Madrid. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor - Son Dakika
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