A Milli Takım Teknik Direktörü Montella\'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor

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Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, resmi sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EURO 2024 hakkında konuşan Montella "Türkiye ve İtalya dost iki ülke. EURO24'e ulaşmak olmak beni çok mutlu ediyor. Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak." derken, Arda Güler'in geleceği hakkında da konuştu.

Montella, Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız."