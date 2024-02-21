A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze ile görüştü - Son Dakika
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze ile görüştü

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze ile görüştü

Süper Lig'de görev yapan teknik adamlarla temaslarını sürdüren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede futbol ve takımın son durumu hakkında fikir alışverişi yapıldı. Görüşmenin sonunda Arveladze, Montella'ya Fatih Karagümrük forması hediye etti. Montella daha sonra antrenman sahasına giderek futbolcularla selamlaştı ve idmanı takip etti.

21.02.2024 17:03
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Süper Lig'de görev yapan teknik adamlarla temaslarını sürdüren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen Montella ve Arveladze, Süper Lig'de oynanan futbol ve takımın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin sonunda Arveladze, Montella'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Fatih Karagümrük forması hediye etti.

Daha sonra antrenman sahasına giden ve futbolcularla selamlaşan Montella, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Asbaşkan Serkan Hurma ile bir süre sohbet ettikten sonra, idmanın tamamını takip etti.

Montella'nın Arveladze ile görüşmesinde Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile A Milli Takım Analiz Antrenörü Okan Aydıner de yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze ile görüştü - Son Dakika
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