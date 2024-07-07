A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Oyuncularımızla Gurur Duyuyorum

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, elenmelerine rağmen oyuncularının turnuvanın başından sonuna kadar müthiş bir ruhla mücadele ettiğini ve tüm takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Neyimiz varsa verdik. Bence çok iyi bir Avrupa Şampiyonası oynadık. Hollanda ve İspanya'yı da o gruba dahil ettiğimizde bizden 1 maç fazla kazandılar. Biz daha büyük şevkle savunma yapan ve oynayan bir takımız. Meslektaşlarım ve diğer futbol profesyonelleri de bu şampiyonadaki performanstan dolayı beni tebrik ettiler. Çok genç oyuncularımız var. 5-6 oyuncumuz burada değildi. Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç takım biziz. Kendi takımımızla gurur duymamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Müthiş bir ruhla, Türk ruhuyla çıkıp oynadılar. Yenilmemize rağmen Türk halkı bizi tanıyor. Bu oyuncular gördükleri sevgiyi gerçekten hak ediyorlar. Hepsinin alınlarından öpmek gerekir. Performanslarıyla mutlu ettiler, gurur duyduk. Bu şampiyona sonrasında Türkiye'ye farklı bir gözle bakılacak, büyük ihtimalle daha fazla saygıyla bakılacak." ifadelerini kullandı.

Montella, Arda Güler hakkında gelen bir soru üzerine, "Arda çok güzel bir şampiyona geçirdi. Bu seviyede, bu kadar süreklilikle daha önce oynamamıştı. Ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Henüz 20 yaşında bile olmayan bir oyuncu. Geleceği parlak, çok daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

"Önümüze yeni hedefler koyacağız"

İtalyan teknik adam, "Kendinizi sonraki turnuvalarda da takımın başında görüyor musunuz?" sorusuna, "Bir sonraki turnuva eylül ayındaki Uluslar Ligi. Bizim ilk hedefimiz o turnuva. Daha sonra dinlenme şansımız olacak. Önümüze yeni hedefler koyacağız. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne girmek istiyoruz ve Dünya Kupası elemelerini geçmek istiyoruz. Neden devam etme düşüncem olmasın. Burada çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü çoğu çok genç oyuncular. Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamak isterim." yanıtını verdi.

Turnuvada tüm oyuncularının kalpten oynadığını vurgulayan Vincenzo Montella, "Şu an belki de yapılması gereken şey, yolunda giden şeylerin altını çizmek. Ben pişmanlık duymuyorum. Oyuncularımın da pişmanlık duymaması gerekir. Tabii hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü daha fazlasını hak ediyorduk. Şampiyonada 3 maç kazandık ve Türk rekorunu egale ettik. Artık geleceğe daha güvenle ve daha net şekilde bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecek bizden yana olacak"

"Bu turnuvada oynadığımız futbol, yaptığımız şeye baktığımızda, çıkardığımız dersler, güzel hisler." sözlerini kullanan Montella şöyle konuştu:

"Tecrübesizlik demek kolay ki doğru. Çünkü maçın kilit bir anında belki topu biraz daha farklı çevirebilirdik. Sahadaki birçok oyuncu bugün kulüplerinde de sezon içerisinde çok devamlılık göstermemiş oyuncular. Bu hep unutuluyor. Tecrübe dediğiniz şeyi çıkıp oynadığınızda ediniyorsunuz. Bir miktar belki de bu yönümüz eksikti. Bu seviyede futbol oynama alışkanlığımız artabilir. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi, öyle olsaydı belki de incelenmesi gereken mükemmel bir takım örneği olacaktık. O da biraz ilginç olurdu. Kesinlikle burada büyük bir tecrübe edindik. Bu turnuvada oyuncular çok tecrübe edindi. Sahada nasıl oynadığımıza baktığımızda şunu söylemek gerek, Türkiye'de bu takıma büyük bir sevgi duyuluyor. Dünyanın başka bir yerindeki futbolseverler de bu takıma sempati ve sevgi ile bakıyor. Bundan gurur duyuyorum. Burada durmak yok, bu bizim attığımız bir temel. Kendimizi iyileştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek bizden yana olacak."

Montella, hakem kararlarının Türkiye adına haksız olduğu yönündeki bir soru üzerine, "Çok şanslı değildik. Hakem konusunda daha fazla bir şey eklemek istemiyorum." açıklamasında bulundu.

Türk taraftarların sonuna kadar takımın arkasında durduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Taraftarımız sonuna kadar bizim destekçimiz oldu. Büyük bir gururla ve tutkuyla, birinci günden itibaren takımın arkasında oldu, sadece maç içerisinde değil. Beni gerçekten gururlandıran şey, bu akşamki yenilgiden da sonra taraftarların sevgilerini göstermeye devam etmesi oldu. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizim bu tutkuyu performanslarımızla desteklemeye devam etmemiz gerek." ifadelerini kullandı.