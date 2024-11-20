A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı. A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak olan millilerin muhtemel rakipleri de belli oldu.

A LİGİ BİLETİNİ GALLER'E KAPTIRDIK

Ay-yıldızlı ekip grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda'yı 4-1 yenerek milli takımın 1 puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.

B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

1- Galler: 12 puan/+5 averaj

2- Türkiye: 11 puan/ +3 averaj

3- İzlanda: 7 puan/ -3 averaj

4- Karadağ: 3 puan/-5 averaj

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak. Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları 20- 23 Mart 2025'te oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek. Müsabakalar 20-23 Mart 2025'te oynanacak.