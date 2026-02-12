A Milli Tenis Takımı Arjantin ile Eşleşti

A Milli Erkek Tenis Takımı, 2026 Davis Cup Dünya Grubu 1'de Arjantin ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Grubu 1'de mücadele etmeye hak kazanan milli takımın rakibi belli oldu.

Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği kura çekimi sonuçlarına göre Türkiye, Arjantin ile eşleşti.

Dünya Grubu 1 mücadeleleri 8-20 Eylül 2026 tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Eşleşmeler sonucunda galip gelen 13 ülke, 2027 Davis Cup Qualifiers 1. turuna yükselme hakkı elde edecek. Kaybeden 13 ülke ise 2027 World Group I Play-Off karşılaşmalarında yer alacak.