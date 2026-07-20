A Milli Voleybol Takımı Çeyrek Finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, ilk kez yükseldiği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde rakibi Slovenya oldu.

Üçüncü hafta maçlarının ardından normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. tamamlayan ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta yer alan Slovenya ile eşleşti.

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerindeki çeyrek final mücadelesinde Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

VNL Final Etabı'nın diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-ABD oldu.

Ev sahibi olması nedeniyle çeyrek finale katılma hakkını elde eden Çin, normal sezonu son sırada tamamlamasına rağmen ilk 8'de yer aldı. Böylece son sıraya gerileyen Kanada, VNL'e veda etti.

2027 VNL'de Kanada'nın yerine, bu sezon organizasyonda yer almayan ülkeler sıralamasının en üstündeki takım mücadele edecek.