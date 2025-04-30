2025 yılı faaliyetlerine katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre iki grup halinde Ankara'da çalışmalara başlayacak milli takımın birinci grubu 5 Mayıs Pazartesi günü, ikinci grubu 11 Mayıs Pazar günü toplanacak.
Ay-yıldızlı kadroda şu milli voleybolcular yer alacak:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Arda Bostan, Hilmi Şahin, Özgür Benzer, Doğukan Yaltıraklı
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler, Can Koç, Erhan Hamarat
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Ramazan Efe Mandıracı, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Aykut Gedik, Gökçen Yüksel, Yiğit Hamza Aslan, Selman Ateş
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan, Tuna Uzunkol, Mert Cuci, Selim Yıldız
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar, Umut Özdemir, Abdulsamet Yalçın, Batu Ercan Akbaba.
Son Dakika › Spor › A Milli Voleybol Takımı'nın 2025 Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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