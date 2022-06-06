A Milliler, Litvanya'daki ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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A Milliler, Litvanya'daki ilk antrenmanını yaptı

06.06.2022 23:35
A Milliler, Litvanya'daki ilk antrenmanını yaptı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçın oynanacağı Vilnius'taki LFF Stadyumu'da yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik antrenmanla son buldu. Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz, sakatlıkları nedeniyle bu akşam yapılan antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını, Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan, TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da tribünden takip etti.

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Kaynak: İHA

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