Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde maçın oynanacağı Vilnius'taki LFF Stadyumu'da yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik antrenmanla son buldu. Cengiz Ünder , Enes Ünal ve Rıdvan Yılmaz , sakatlıkları nedeniyle bu akşam yapılan antrenmana katılmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › A Milliler, Litvanya'daki ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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