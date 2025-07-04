Aaron Ramsey\'in yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Arsenal ve Juventus gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Aaron Ramsey'in yeni takımı futbolseverleri şaşırttı.

MEKSİKA'YA TRANSFER OLDU

33 yaşındaki Galli yıldız, Meksika Ligi ekiplerinden Pumas ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan tanıtım filminde Ramsey'nin kariyerine dair önemli anlara yer verildi. "Burada sadece bir rozeti savunmuyoruz, en yüksek öğrenim evini temsil ediyoruz" ifadeleriyle yayınlanan tanıtım, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride bıraktığımız sezon Championship'te küme düşen Cardiff City'de kısa süreli teknik direktörlük yapan Ramsey, yeşil sahalara yeniden futbolcu olarak dönmeye hazırlanıyor. Sezonun ilk bölümünde futbolcu olarak 11 maça çıkan 33 yaşındaki isim, 1 asiste imza attı.