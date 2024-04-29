AB Erasmus artı Spor Projesi 'GameS'in final oyunu Türkiye'de gerçekleştirildi - Son Dakika
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AB Erasmus artı Spor Projesi 'GameS'in final oyunu Türkiye'de gerçekleştirildi

AB Erasmus artı Spor Projesi \'GameS\'in final oyunu Türkiye\'de gerçekleştirildi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından yürütülen AB Erasmus artı spor programı altında hibelendirilen GameS projesi, geleneksel oyunları farklı mevsim koşullarına göre sınıflandırarak paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Proje, Türkiye, Bulgaristan ve Letonya ortaklığında yürütülüyor ve çocuklarda fiziksel aktivite ve olumlu davranışları teşvik etmeyi hedefliyor. Proje kapsamında yaz oyun kampı, kış oyun kampı, doğa oyun kampı ve final etkinliği gerçekleştirildi.

29.04.2024 14:51
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Avrupa Birliği (AB) Erasmus artı Spor Projesi "GameS"in final oyunu, Türkiye'de gerçekleştirildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun ortaklığında yürütülen ve AB Erasmus artı spor programı altında hibelendirilen GameS (Game of Seasons) projesi, geleneksel oyunları farklı mevsim koşullarına göre sınıflandırarak paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

KARGENÇ Çevre ve Spor Kulübü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen GameS projesi Türkiye, Bulgaristan ve Letonya ortaklığında yürütülüyor.

Proje, geleneksel oyunlarla çocuklarda fiziksel aktivite ve olumlu davranışları teşvik etmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında, Türkiye'de yaz oyun kampı, Letonya'da kış oyun kampı, Bulgaristan'da doğa oyun kampı ve son olarak da Ankara'da federasyonun ev sahipliğinde final etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AB Erasmus artı Spor Projesi 'GameS'in final oyunu Türkiye'de gerçekleştirildi - Son Dakika

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