Bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Çilek Festivali kapsamındaki şampiyona, 13 Ağustos'ta Mustafa Sayın Güreş Sahası'nda organize edilecek.

Kaynak: AA

Yayladağı, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'da düzenlenecek - Son Dakika

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