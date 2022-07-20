Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'da düzenlenecek - Son Dakika
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Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'da düzenlenecek

20.07.2022 16:05
Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'da düzenlenecek

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'ın Yayladığı ilçesinde yapılacak.

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'ın Yayladığı ilçesinde yapılacak.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Çilek Festivali kapsamındaki şampiyona, 13 Ağustos'ta Mustafa Sayın Güreş Sahası'nda organize edilecek.

Şampiyonaya katılacak sporcular, 12 sıklette mücadele edecek.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, gün boyu sürmesi planlanan etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

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Kaynak: AA

Yayladağı, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'da düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'da düzenlenecek - Son Dakika
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