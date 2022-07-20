Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'da düzenlenecek

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay'ın Yayladığı ilçesinde yapılacak.
Bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Çilek Festivali kapsamındaki şampiyona, 13 Ağustos'ta Mustafa Sayın Güreş Sahası'nda organize edilecek.
Şampiyonaya katılacak sporcular, 12 sıklette mücadele edecek.
Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, gün boyu sürmesi planlanan etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.
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