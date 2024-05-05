ABB FOMGET, Trabzonspor'u 2-0 yenerek sezonu 2. sırada tamamladı - Son Dakika
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ABB FOMGET, Trabzonspor'u 2-0 yenerek sezonu 2. sırada tamamladı

ABB FOMGET, Trabzonspor\'u 2-0 yenerek sezonu 2. sırada tamamladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Armisa Kuc ve Sladana Bulatovic'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ABB FOMGET, maçın ikinci yarısında gol bulamadı. Bu sonuçla Trabzonspor 11. sırada kalırken, ABB FOMGET sezonu 2. sırada tamamladı.

05.05.2024 16:29
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Başkent temsilcisi, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 20. dakikada penaltıdan Armisa Kuc ve 45+2. dakikada Sladana Bulatovic'in ayağından gelen gollerle 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmayınca ABB FOMGET, sezonun son karşılaşmasından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla bordo-mavililer, sezonu 33 puanla 11. sırada tamamlarken, ABB FOMGET ise şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'nin (71) ardından 69 puanla ligi 2. sırada bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ABB FOMGET, Trabzonspor'u 2-0 yenerek sezonu 2. sırada tamamladı - Son Dakika

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