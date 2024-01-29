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ABB FOMGET ve Fenerbahçe Petrol Ofisi Berabere Kaldı - Son Dakika
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ABB FOMGET ve Fenerbahçe Petrol Ofisi Berabere Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ABB FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi ABB FOMGET, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı ancak Fenerbahçe Petrol Ofisi, penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe Petrol Ofisi liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı ve ABB FOMGET ise 3. sırada yer aldı.

ABB FOMGET ve Fenerbahçe Petrol Ofisi Berabere Kaldı
29.01.2024 - 22:41,  Güncelleme: 22:43
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Marian Awad'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 83. dakikada Zenatha Coleman'ın penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Haftaya averajla lider giren 44 puanlı Fenerbahçe Petrol Ofisi bu sonuçla zirveyi, Beylerbeyi'ni 1-0 mağlup eden ve puanını 46'ya yükselten Galatasaray'a kaptırdı.

Son şampiyon ABB FOMGET ise 39 puanla 3. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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