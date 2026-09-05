ABD Açık'ta 5 ve 9 numaralı seribaşları Cobolli ile Fritz üçüncü turda elendi - Son Dakika
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ABD Açık'ta 5 ve 9 numaralı seribaşları Cobolli ile Fritz üçüncü turda elendi

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ABD Açık'ta tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Flavio Cobolli ve 9 numaralı seribaşı Taylor Fritz, üçüncü turda yenilerek turnuvaya veda etti. Tek kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı Amanda Anisimova da elenirken, Iga Swiatek ve Mirra Andreeva dördüncü tura yükseldi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Flavio Cobolli ve 9 numaralı seribaşı Taylor Fritz ile tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Amanda Anisimova, turnuvaya üçüncü turda veda etti.

New York kentindeki turnuvanın 7. gününde, tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Flavio Cobolli, Belçikalı rakibi Alexander Blockx'a (28) 7-6, 3-6, 0-6 ve 3-6'lık setlerle 3-1 yenilerek üçüncü turda turnuvadan elendi.

ABD'li Taylor Fritz (9), Arjantinli rakibi Francisco Cerundolo'ya (24) 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 ve 4-6'lık setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Anisimova, üçüncü turda elendi

Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Avusturyalı tenisçi Anastasia Potapova'ya (24) 2-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 yenilerek üçüncü turda elendi.

Polonyalı sporcu Iga Swiatek (8), Çek rakibi Marie Bouzkova'yı (25) 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Rus tenisçi Mirra Andreeva (5) da Çek rakibi Nikola Bartunkova'yı 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD Açık'ta 5 ve 9 numaralı seribaşları Cobolli ile Fritz üçüncü turda elendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Açık'ta 5 ve 9 numaralı seribaşları Cobolli ile Fritz üçüncü turda elendi - Son Dakika
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