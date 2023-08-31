Samsunspor, ABD'den Türk golcü getiriyor! Ercan Kara'nın imzası an meselesi - Son Dakika

Samsunspor, ABD'den Türk golcü getiriyor! Ercan Kara'nın imzası an meselesi

Samsunspor, ABD\'den Türk golcü getiriyor! Ercan Kara\'nın imzası an meselesi
Son Güncelleme: 31.08.2023 12:29

Samsunspor, ABD ekibi Orlando City'de forma giyen Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Ercan Kara'yla anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki haftaya kadar Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, transferde gaza bastı. Gol yollarında problem yaşayan Karadeniz ekibi, ABD ekibi Orlando City'nin golcüsü Ercan Kara'yı renklerine bağlamaya çok yakın.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZAYI ATACAK

The Athletic'te yer alan habere göre; Samsunspor bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Türk asıllı Avusturyalı golcü Ercan Kara'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, Orlando City forması giyen futbolcuya kısa süre içerisinde imzayı attıracak.

ABD'den Süper Lig'e Türk golcü! Samsunspor, Ercan Kara'ya formayı giydiriyor

RAPID WIEN'DE YILDIZI PARLADI

Rapid Wien forması giydiği dönem dikkatleri üzerine çeken Ercan Kara, 84 maçta 37 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti. 27 yaşındaki golcü Avusturya Milli Takımı'nın formasını da 7 kez giydi.

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, ABD'den Türk golcü getiriyor! Ercan Kara'nın imzası an meselesi - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Son Dakika! Erdoğan-Putin zirvesi 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek
13:11 Adalet Bakanı Tunç: Taraflar anlaşırsa kira zammında yüzde 25 sınırı aşılabilir
13:03 Fenerbahçe formasıyla son maçı! Batshuayi, Premier Lig ekibine imzayı atıyor
12:59 Yeni bir aşka mı yelken açtı? Mehmet Aslantuğ ile sevgili olduğunu iddia eden kadından olay yaratacak paylaşım
12:29 Benzine indirim geliyor! Fiyat 36 lira seviyelerine gerileyecek
12:29 Samsunspor, ABD'den Türk golcü getiriyor! Ercan Kara'nın imzası an meselesi
12:05 Gabon'da askeri darbeyle indirilen devlet başkanının evinde valizler dolusu para bulundu
12:03 Milyoner'de güldüren anlar! Oğlunun 30 bin TL kazandığını duyan anne: Azmış Kenan Bey
11:57 Rüya başlamadan sona erdi! Trabzonspor, Petkovic transferinde masadan resmen kalktı
11:53 Bursa'nın tescilli lezzetleri Yeşil Gastronomi Festivali ile dünyaya tanıtılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2023 13:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, ABD'den Türk golcü getiriyor! Ercan Kara'nın imzası an meselesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement