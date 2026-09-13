ABD, Fransa'yı 97-79 yenerek Dünya Kupası'nda 12. şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
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ABD, Fransa'yı 97-79 yenerek Dünya Kupası'nda 12. şampiyonluğunu kazandı

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD, Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu. ABD, Dünya Kupası'nda 5'i üst üste olmak üzere 12. kez kupayı kazanırken ilk kez final oynayan Fransa ikincilikle yetindi.

Salon: Berlin

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya), Gatis Salins (Letonya)

ABD: Copper 15, Gray 12, Young 18, Collier 6, Stewart 22, Bueckers, Howard 2, Clark 12, Boston 7, Reese 3, Citron, Iriafen

Fransa: Lacan 2, Ayayi 8, Salaun 7, Williams 20, Badiane 7, Leite 5, Malonga 21, Johannes 5, Toure 3, Astier 1, Gueye, Bernies

1. Periyot: 17-20

Devre: 43-45

3. Periyot: 73-57

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD, Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon oldu.

ABD, Dünya Kupası'nda 5'i üst üste olmak üzere 12. kez kupayı kazandı. Fransa ise ilk defa final oynadığı turnuvada ikincilikle yetindi.

Başa baş geçen ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği ilk periyot, Fransa'nın 20-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe 11-0'lık seriyle çok iyi başlayan Fransa, 13. dakikada 14 sayılık fark yakaladı: 17-31. Dış atışlardan kritik basketler bulan Fransa karşısında ABD, Young'ın skorer oyunuyla etkili oldu. ABD, Clark'ın bitime 3 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle farkı 2'ye kadar indirdi: 43-45. Fransa, soyunma odasına 45-43 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında skoru lehine çeviren ve oyundan düşen Fransa önünde üst üste bulduğu basketlerle 17 sayılık fark yakalayan ABD, son bölüme 73-57 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkı 27'ye kadar çıkaran ABD, karşılaşmayı 97-79 kazanarak Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD, Fransa'yı 97-79 yenerek Dünya Kupası'nda 12. şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika

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