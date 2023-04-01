ABD'li boksör ringden Putin'e mesaj yolladı! İsteğini duyanlar hayrete düştü

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Rusya'da yaptığı ve kazandığı maç sonrasında ABD'li boksör Kevin Blue 'Kingpin' Johnson ringde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

PUTIN'E VATANDAŞLIK ÇAĞRISINDA BULUNDU

ABD'li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin 'Kingpin' Johnson, dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

"RUSYA'NIN EVİM OLMASINI İSTİYORUM"

Johnson maç bitimiyle ringde kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamada, "Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya'nın evim olmasını istiyorum." dedi.