ABD'li boksör ringden Putin'e mesaj yolladı! İsteğini duyanlar hayrete düştü - Son Dakika
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ABD'li boksör ringden Putin'e mesaj yolladı! İsteğini duyanlar hayrete düştü

01.04.2023 15:07

ABD'li boksör Kevin Johnson, Rusya'da yaptığı ve galip geldiği maç sonrasında ringde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, Rus vatandaşlığına geçmek istediğini belirtti. Johnson konuşmasında, "Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. ABD'li bir boksörün Rusya'dan vatandaşlık istemesi, izleyenleri hayrete düşürdü.

Rusya'da yaptığı ve kazandığı maç sonrasında ABD'li boksör Kevin Blue 'Kingpin' Johnson ringde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

PUTIN'E VATANDAŞLIK ÇAĞRISINDA BULUNDU

ABD'li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin 'Kingpin' Johnson, dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

"RUSYA'NIN EVİM OLMASINI İSTİYORUM"

Johnson maç bitimiyle ringde kendisine uzatılan mikrofona yaptığı açıklamada, "Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya'nın evim olmasını istiyorum." dedi.

ABD'li boksör ringden Putin'e seslendi! Talebini duyanlar kulaklarına inanamadı
ABD'li boksör ringden Putin'e seslendi! Talebini duyanlar kulaklarına inanamadı
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Vladimir Putin, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD'li boksör ringden Putin'e mesaj yolladı! İsteğini duyanlar hayrete düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li boksör ringden Putin'e mesaj yolladı! İsteğini duyanlar hayrete düştü - Son Dakika
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