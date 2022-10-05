ABD'de kadın futbolunda yaşanan tacizler oyuncuları korkutuyor

ABD'li kadın futbolcu Becky Sauerbrunn, Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) yaşanan sözlü ve fiziksel tacizlerin oyuncuları dehşete düşürdüğünü söyledi.

ABD'de kadın futbolcuların maruz kaldığı taciz ve suistimalleri ortaya koyan rapor, dün yayımlanmasının ardından tartışmaları beraberinde getirdi.

ABD Milli Takımı ile iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan Portland Thorns takımının 37 yaşındaki savunma oyuncusu Becky Sauerbrunn, raporda yer alan sistematik taciz bulgularıyla ilgili, "Dehşete düştük, hayal kırıklığına uğradık ve gerçekten çok öfkeliyiz." dedi.

Raporda adı geçen herkesin spordan men edilmesi gerektiğini savunan Sauerbrunn, "Bu noktaya gelebilmek için 200'den fazla insanın travmalarını paylaşması gerektiği için kızgınız. Bu konuda değişimi uzun zamandır oyuncular talep etti. Çünkü karar verici konumdaki insanlar bizi korumakta hep başarısız oldular." diye konuştu.

Geçen yıl ligde yer alan takımlardan North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü Paul Riley, hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınmıştı.

Riley ile ilgili suçlamaların ardından ligde bazı maçlar ertelenmiş, lig yöneticisi Lisa Baird istifa etmişti.