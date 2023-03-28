ABD ile El Salvador, CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan maçta karşı karşıya geldi. ABD'nin tek golle kazandığı mücadele sonrası kaleci Matt Turner için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.
Eşi hamile olan ABD kalecisi Matt Turner için saha içerisinde cinsiyet partisi düzenlendi. Elindeki küçük topu patlatan Turner, içinden çıkan pembe tozla kız çocuğunun olacağını öğrendi.
Çocuğunun cinsiyetini öğrendikten sonra büyük bir sevinç yaşayan Turner'a eşi ve takım arkadaşları da eşlik etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
O anlara ait görüntüler:
Son Dakika › Spor › Daha önce görülmedi! ABD Milli Takım kalecisi, bebeğinin cinsiyetini patlattığı top sayesinde öğrendi - Son Dakika