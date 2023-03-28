Daha önce görülmedi! ABD Milli Takım kalecisi, bebeğinin cinsiyetini patlattığı top sayesinde öğrendi - Son Dakika
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Daha önce görülmedi! ABD Milli Takım kalecisi, bebeğinin cinsiyetini patlattığı top sayesinde öğrendi

28.03.2023 16:24

ABD Milli Takımı kalecisi Matt Turner'ın, 1-0 kazandıkları El Salvador maçının ardından çocuğunun cinsiyetini öğrenmesi için saha içinde ufak çaplı bir parti organizasyonu yapıldı. Elindeki küçük topu patlatan Turner, topun içinden çıkan pembe tozla kız bebeği olacağını öğrendi. O anları Turner, eşi ve takım arkadaşları ile birlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

ABD ile El Salvador, CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan maçta karşı karşıya geldi. ABD'nin tek golle kazandığı mücadele sonrası kaleci Matt Turner için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

KIZ ÇOCUĞU OLACAĞINI ÖĞRENDİ

Eşi hamile olan ABD kalecisi Matt Turner için saha içerisinde cinsiyet partisi düzenlendi. Elindeki küçük topu patlatan Turner, içinden çıkan pembe tozla kız çocuğunun olacağını öğrendi.

ÇILGINCA SEVİNDİLER

Çocuğunun cinsiyetini öğrendikten sonra büyük bir sevinç yaşayan Turner'a eşi ve takım arkadaşları da eşlik etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

O anlara ait görüntüler:

Böylesi görülmedi! ABD Milli Takımı'nın kalecisi bebeğinin cinsiyetini topu patlatarak öğrendi
Böylesi görülmedi! ABD Milli Takımı'nın kalecisi bebeğinin cinsiyetini topu patlatarak öğrendi
Böylesi görülmedi! ABD Milli Takımı'nın kalecisi bebeğinin cinsiyetini topu patlatarak öğrendi
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SON DAKİKA: Daha önce görülmedi! ABD Milli Takım kalecisi, bebeğinin cinsiyetini patlattığı top sayesinde öğrendi - Son Dakika
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