Daha önce görülmedi! ABD Milli Takım kalecisi, bebeğinin cinsiyetini patlattığı top sayesinde öğrendi

Belediye binası önünde kendini ve eşini ateşe verdi

ABD ile El Salvador, CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan maçta karşı karşıya geldi. ABD'nin tek golle kazandığı mücadele sonrası kaleci Matt Turner için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

KIZ ÇOCUĞU OLACAĞINI ÖĞRENDİ

Eşi hamile olan ABD kalecisi Matt Turner için saha içerisinde cinsiyet partisi düzenlendi. Elindeki küçük topu patlatan Turner, içinden çıkan pembe tozla kız çocuğunun olacağını öğrendi.

ÇILGINCA SEVİNDİLER

Çocuğunun cinsiyetini öğrendikten sonra büyük bir sevinç yaşayan Turner'a eşi ve takım arkadaşları da eşlik etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

O anlara ait görüntüler: