ABD Olimpik Cimnastik Takımı, Sporcuların Ruh Sağlığına Terapi Köpekleriyle Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor
BBC

ABD Olimpik Cimnastik Takımı, Sporcuların Ruh Sağlığına Terapi Köpekleriyle Destek Veriyor

ABD'nin olimpik cimnastik takımı, sporcuların ruh sağlığını korumak için terapi köpekleri kullanıyor. 4 yaşındaki Beacon, takımın terapi köpeği olarak sporculara stres atmada yardımcı oluyor. Beacon'ın sahibi ve eğitmeni Tracey Callahan Molnar, terapi köpeklerinin sporcuların hayatında yarattığı farka dikkat çekiyor. Hayvan terapisinin profesyonel spor disiplinlerinde yaygınlaşması gerektiğini savunan Molnar, diğer disiplinlerin ve ülkelerin bu örneği takip etmesini umuyor.

01.08.2024 03:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın gözü Paris'te devam eden Yaz Olimpiyatları'nda. 200'den fazla ülkeden binlerce sporcu, farklı branşlarda madalya için yarışıyor.

Olimpiyatlara hazırlık ve müsabaka sürecinde öne çıkan en önemli konulardan biriyse sporcuların ruh sağlığı. Özellikle genç sporcuların zorlu şartlar altında hazırlandığı ve yarıştığı etkinliklerde, akıl sağlıklarını koruyabilmeleri için yeni yöntemler tartışılıyor.

ABD'nin olimpik cimnastik takımıysa bu soruna yaratıcı bir çözüm getirdi: Terapi köpekleri.

4 yaşındaki Beacon (Yol gösterici, fener), ABD cimnastik takımının terapi köpeği. Takımın bu "gizli kahramanı", sporculara müsabaka ya da antrenman öncesi stres atmada yardım etmek için özel olarak eğitildi.

Beacon'ın sahibi ve eğitmeni Tracey Callahan Molnar, BBC'nin Happy Pod adlı konuk oldu. Molnar, Beacon ve diğer terapi köpeklerinin sporcuların profesyonel hayatlarında yarattığı farka dikkat çekti.

Molnar, "En güzel etkileşim, ben sustuğumda ve [Beacon ve sporcu] baş başa kaldığında oluyor. Bu, cimnastikçinin Beacon'ı sevmesi demek olabilir. Bazıları onunla konuşuyor. Bazıları benimle de konuşuyor. Genel olarak [Beacon] kiminle birlikteyse onunla çok yakından ilgileniyor" dedi.

'Bazen ona hayır demek oldukça zor'

Beacon, insanlarla vakit geçirmek ve yaşadıkları zorlukları aşmada onlara yardımcı olmak için yetiştirilmiş bir profesyonel.

Ama sahibi, insanların yardımına koşmanın 4 yaşındaki bu Golden Retriever'ın doğasında olduğunu söylüyor.

Callahan Molnar, Beacon için "çok insan canlısı bir görünümü var. Bazen ona hayır demek oldukça zor" dedi ve ekledi:

"Beacon'ı aldığımda onun da hayvan terapisine dahil olmak isteyeceğini umdum. Gerçekten bunun için yaratılmış. Doğasında var. İnsanlarla tanışmaya bayılıyor. İnsanlara karşı sezgileri çok yüksek. Birine gider, biraz yaklaşır, bir patisini bacaklarına koyar. Dikkatlerini çekip 'Bana odaklan, beni sev' der."

Kendi de eski bir cimnastikçi olan eğitmen, hayvan terapisinin profesyonel rekabetçi spor disiplinlerinde yaygın şekilde uygulanması gerektiğini savunuyor.

Callahan Molnar, "Hayatta ve sporda akıl sağlığı çok önemli. [Hayvan terapisi], sporculara bu konuda destek olma yollarından biri. Herkesin ilk tercihi olmayabilir. Ama neden bunu bir seçenek olarak sunmayalım? Umarım diğer disiplinler ve ülkeler bunu örnek alır" dedi.

Molnar, cimnastikçilerin Beacon ile çok iyi anlaştığını ve takımın hayvan terapisi konusunda attığı adımdan memnun olduklarını söyledi.

Cimnastik takımındaki ekip arkadaşlarını bir an olsun yalnız bırakmayan Beacon'ın, bir düşkünlüğü var: Zeytin.

Callahan Molnar, Güney California'nın zeytin ağaçları arasında büyüyen Beacon'ın gördüğü her zeytini ağzına atmadan duramadığını ancak "uslu bir köpek" olduğundan, daha sonra bu zeytinleri yutmadan bıraktığını söyledi.

İlgili haberler

Kaynak: BBC

Stres, Spor, Hayvanlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD Olimpik Cimnastik Takımı, Sporcuların Ruh Sağlığına Terapi Köpekleriyle Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki ’’150 metre’’ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki ''150 metre'' detayı çarpıcı
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
23:17 ABD’den Venezuela’daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor ABD'den Venezuela'daki seçimlerle ilgili tehdit gibi uyarı: Bizim ve uluslararası toplumun sabrı tükeniyor
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ’’Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor’’ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ''Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor'' diyerek nedenini açıkladı
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 04:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Olimpik Cimnastik Takımı, Sporcuların Ruh Sağlığına Terapi Köpekleriyle Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement