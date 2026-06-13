ABD, Paraguay'ı 4-1 Yenerek Turnuvaya Başladı - Son Dakika
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ABD, Paraguay'ı 4-1 Yenerek Turnuvaya Başladı

13.06.2026 07:39
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Christian Pulisic, ABD'nin Paraguay'ı 4-1 yendiği maç sonrası harika bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Paraguay'ı 4-1 yenen ABD'nin yıldız oyuncusu Christian Pulisic, turnuvaya çok iyi başladıklarını söyledi.

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıdaki enerjileriyle oyunu kontrol ettiklerinin altını çizdi.

Maçın genelinde baskın oynadıklarını vurgulayan Pulisic, "İlk yarı bitmeden üçüncü golü bulduk. Turnuvaya harika bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.

Pulisic, maçtaki performansına değinerek, şunları söyledi:

"Bir süredir iyi bir düzeyde oynadığımı düşünüyorum. Burada takımımı temsil etmekten onur duyuyorum. Dünya Kupası'nda oynamak için farklı bir motivasyona ihtiyacım yok. Çok iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Henüz pek bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var."

ABD'li futbolcu, taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarımızdan böyle destek görmek çok güzel. Bu durum bizi başarıya götürüyor. Sahaya çıktığımızda her yeri kırmızı-mavi görmek harikaydı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD, Paraguay'ı 4-1 Yenerek Turnuvaya Başladı - Son Dakika

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