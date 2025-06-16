Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Bonservisi İngiltere ekiplerinden Hull City'de olan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rizespor'da geçiren Abdülkadir Ömür, önümüzdeki sezon da Süper Lig'de oynamaya hazırlanıyor.

SAMSUNSPOR DEVREDE

Yerli kalitesini de artırmak isteyen Karadeniz ekibinde hedefteki oyunculardan biri; Abdülkadir Ömür. Kırmızı-Beyazlılar, bonservisi Hull City'de olan Abdülkadir'i kiralık olarak takıma kazandırmak amacında. Abdülkadir geçen sezon Rize'de kiralık forma giymişti.