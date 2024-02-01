Abdülkadir Ömür, Trabzonspor\'dan Hull City\'ye transfer oldu

Trabzon spor'dan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olan 24 yaşındaki Abdülkadir Ömür, altyapısından yetiştiği kulübünde 8 yıl A takım forması giydi.
Bordo-mavililerin 17 yaş altı takımında forma giydiği dönemde milli takım kaptanlığı da yapan Abdülkadir için o dönemde UEFA tarafından "Türk Messi, Yeni Hagi" şeklinde tanıtım yapılarak geleceğin yıldız adayları arasında gösterildi.
Trabzonspor'da A takımla ilk maçına 27 Ocak 2016'da 16 yaş 7 aylıkken Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Abdülkadir, yeteneğiyle spor kamuoyunun beğenisini kazandı.
Gösterdiği performansla takımının değişmez isimlerinden olan ve A Milli Futbol takımına yükselen Abdülkadir, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekti.
Bir dönem Manchester City'nin 23 milyon avro teklifine ret cevabı verilen 24 yaşındaki oyuncu, zaman zaman sakatlıkların etkisiyle düşüşe geçse de İngiltere'nin yolunu tutmayı başardı.
İstikrarını her geçen sezon artırdı
2015-2016 sezonunda 2 kupa maçında şans bulan Abdülkadir, Trendyol Süper Lig'de ilk kez 2016-2017 sezonunda boy gösterdi ve 2 maçta 14 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, söz konusu sezonda 3 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ise bir gol sevinci yaşadı.
Bordo-mavili takımdaki istikrarını her geçen gün artıran Abdülkadir Ömür, 2017-2018 sezonunda ligde 29 maçta 3 gol atarken, kupada da 3 kez şans buldu.
Abdülkadir, 2018-2019'da ligde 29 karşılaşmada 5 atarken, yine 3 kupa maçında forma giydi. 2019-2020'de 14 lig müsabakasında 3, kupadaki 3 maçta bir gol bulan bordo-mavili futbolcu, ayrıca 4 Avrupa kupası mücadelesinde görev aldı.
Genç futbolcu, 2020-2021 sezonunda ise 23 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Şampiyonluk sezonunda kariyer rekoru
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ise kariyer rekoru kırdı.
Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, 33 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırarak, takımına şampiyonlukta önemli katkı sağladı.
Abdülkadir, şampiyonluk sezonunda ayrıca 3 Türkiye Kupası ile 2 Avrupa maçında forma giydi.
2022-2023 sezonunda 29 lig maçında 2 gol, kupada 1 maçta 1 gol atan Abdülkadir Ömür, 1 Süper Kupa ile 10 Avrupa kupası karşılaşmasında boy gösterdi.
Abdülkadir, bu sezon ise 16 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında oynadı.
Toplam 175 lig maçında 22 gol
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında 8 yılda toplam 175 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavili futbolcu, bu maçlarda takımına 22 gol katkısı verdi.
Genç futbolcu, toplamda da 211 resmi karşılaşma oynarken 25 gol atıp 36 asist yaptı.
4 kez kupa mutluluğu yaşadı
Abdülkadir Ömür, 2021-2022'deki şampiyonlukla 37 sezonluk hasrete son veren Trabzonspor'un kadrosunda da yer aldı.
Genç oyuncu, Trabzonspor'da 1 şampiyonluğun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa mutluluğu da yaşadı.
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