Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig\'e döndü

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Hull Cityli futbolcu Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e dönüyor.

ANTALYASPOR 1 YILLIĞINA KİRALADI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Süper Lig ekibi Antalyaspor, 26 yaşındaki milli oyuncu Abdülkadir Ömür'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Haberde, Abdülkadir Ömür'ün resmi imzayı attığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.

ANTALYASPOR'DA DİĞER HEDEF HÜSEYİN

Öte yandan Antalyaspor'un transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor'dan ayrılan Hüseyin Türkmen'le de görüştüğü ve ilk aşamada yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda toplam 28 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun Hull City ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.