Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımı'mızın aday kadrosuna dahil edildi. 29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılacak." ifadeleri kullanıldı.
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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 gün izin yapan Sivasspor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 5 zanlı tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçerek başarılı bir performans sergiledi. Türkoğlu, daha önce Manş Kanalı ve Kuzey Kanalı'nı da geçmişti. Yüzücü, Cook Boğazı geçişinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Trabzonspor Kulübünde, Fenerbahçe ile yapılan maçlarda yaşanan olaylara yönelik geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenirken kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar...
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 5'e yükseldi. Olaylarda gözaltına alınan 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren taraftarlar arasından 13 kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında Engin Taşkın, Hasan Çetinkaya, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut bulunuyor.
Fitness eğitmeni Richard Simmons, sağ gözünün altında fark ettiği çıkıntı nedeniyle doktora başvurduğunu ve cilt kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Simmons, doktorun tüm kanseri çıkaramadığını ve başka bir tedavi turuna gitmesi gerektiğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.
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