Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı

25.06.2022 12:07

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakcı'nın tercihi Galatasaray'dan yana oldu. Bu transferin perdesi arkasında ise Abdülkerim'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı anlaşmazlık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ile imza aşamasına kadar gelen ancak masadan kalkan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile maddi konular üzerine yapılan konuşmada Ali Koç ile anlaşmazlık yaşayan tecrübeli stoper imza atmaktan vazgeçti.

"SEN BU KADAR PARA EDER MİSİN"

Hakan Can yaptığı açıklamada bu transferin perde arkasına değinerek:"Ali Koç transfer görüşmesini bizzat yapmak için Abdülkerim Bardakcı'yı arıyor, 'ne kadar istiyorsun?'diyor. 1 milyon euro civarında bir rakam söylüyor. Ali Koç sinirleniyor, 'sen bu kadar para eder misin?' diye soruyor. Ali Koç, 'karakter açısından bir sıkıntı görüyorum. Bir sezon iyi futbol oynayıp böyle deli paralar istiyorsunuz' diyor, iyice şaşırıyor Abdülkerim ve sonra başkanını arıyor, 'Fenerbahçe size ve bana ne verirse versin ben Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

"DEVREYE GALATASARAY GİRİYOR"

Galatasaray ile Abdülkerim'in anlaşma aşamasına değinen Can: "Fenerbahçe'den 2 yönetici devreye giriyor, 'başkanımızın sinirli bir anına denk geldi' diyorlar ama Abdülkerim fikrini değiştirmiyor. Bu arada devreye Galatasaray giriyor ve Fenerbahçe'nin vermediği maaşı 3 aşağı 5 yukarı kabul edip transfer ediyor" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Alper Toguz: Çok iyi yapmış. Ulan almak istediğin futbolcu ile böyle mi konuşulur. Sen kaç para edersin Ali Goç? Bence herhangi bir işi hakkıyla yapıp yılda 50.000 TL'den fazla kazanma şansın yok normal sartlarda?. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı - Son Dakika


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