Abdülkerim Bardakcı Koltuk Değnekleriyle Ayrıldı

Spor

- Abdülkerim Bardakcı stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı

İSTANBUL - Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Müsabakanın 34. dakikasında taç çizgisinde Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Abdülkerim bir süre kendini denedi. Maçın 36. dakikasında kendini yere bırakan 30 yaşındaki futbolcuya ilk olarak saha kenarında sağlık ekibi müdahale etti. Sol ayak bileğinden sakatlanan Abdülkerim daha sonra oyuna devam edemedi. Abdülkerim Bardakcı'nın yerine 39. dakikada Berkan Kutlu dahil oldu.

Müsabaka sonunda da milli futbolcu koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.