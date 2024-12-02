Abdülkerim Bardakcı Sakatlandı

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Galatasaray'ın Süper Lig'de dün Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildi.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır" denildi.

Milli futbolcu, dünkü karşılaşma sonrası stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı. - İSTANBUL