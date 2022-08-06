İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından teknik direktör açıklamaları - Son Dakika
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İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından teknik direktör açıklamaları

06.08.2022 10:41
İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından teknik direktör açıklamaları

Abdullah Avcı: İki haftadır duran topla maçı çözüp istediğimizi alabiliyoruzOsman Zeki Korkmaz: Fiziksel ve taktiksel hazırlık vardı ama mental hazırlığı ihmal etmişizSerhan Türk, Olgucan Kalkan, İstanbul DHASpor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun ilk maçında İstanbulspor'u Cornelius ve...

Abdullah Avcı: İki haftadır duran topla maçı çözüp istediğimizi alabiliyoruz

Osman Zeki Korkmaz: Fiziksel ve taktiksel hazırlık vardı ama mental hazırlığı ihmal etmişiz

Serhan Türk, Olgucan Kalkan, İstanbul DHA

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonun ilk maçında İstanbulspor'u Cornelius ve Denswil'in golleriyle 2-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Yoğun bir sezonun arkasından çok fazla ara olmadan Süper Kupa almak ve lige hazır olmak kolay olmuyor. İki haftadır duran topla maçı çözüp istediğimizi alabiliyoruz" dedi.

17 yıl sonra Süper Lig'e çıkan İstanbul ekibinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ise mağlubiyetin ardından "Süper Lig'e adapte olmalıyız" şeklinde konuştu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, şampiyonluk yaşayan takımlar için ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkat çekerek "Bu maçta ilk yarıda oyunu koparabilirdik. Özellikle Süper Kupa'da taç ve duran top organizasyonlarımız var. Bazen her şeyi doğru yaparsınız ama berabere biter. İki haftadır duran topla maçı çözüp istediğimizi alabiliyoruz. Oyuncularım ne verirsem yapmaya çalışıyorlar. Önemli olan da bu, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yoğun bir sezonun arkasından çok fazla ara olmadan Süper Kupa almak ve lige hazır olmak kolay olmuyor. İki maçtır gol yemeden devam ediyoruz" diye konuştu.

"HAMSİK'LE BAŞKA BİR OYUN VAR, HAMSİK'SİZ BAŞKA BİR OYUN VAR

Marek Hamsik'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmada bu oyuncunun etkisi sorulan Abdullah Avcı, "Hamşik ile başka bir oyun var, Hamşik'siz başka bir oyun var. Hamsik ile topa sahip olarak başka bir hikaye yazabiliyoruz. Bir B planı cebimizde. Siopis ile ise savunma gücümüz var. Sağ stoper eksiğimiz ile ilgili yatırımlık ve problemsiz bir isteğimiz var. Transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Umarım yakın zamanda gerçekleştirebiliriz" açıklamasını yaptı.

"MENTAL HAZIRLIĞI İHMAL ETMİŞİZ"

Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ise mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarda "Fiziksel ve taktiksel hazırlık vardı ama mental hazırlığı ihmal etmişiz. Karşımızda son şampiyon vardı, bu da bizim gergin olmamıza sebep oldu. Gerginliği fark edince maç önünde sakin konuşma yaptım, alışık değiller maç önünde sakin konuşmama. Planlarımız da başta pek istediğimiz gibi tutmadı. Savunmada alanları kapattıktan sonra, Trezeguet ve Visca etkili olamadı, top rakipteyken baskı yapmadığımız anlarda 5'li geride kaldık, bunu istemiyorduk aslında. Bunu yapmayınca Trabzonspor kaliteli takım bizi geri yasladı. Golü yedikten sonra psikolojik olarak rahatladık, 'Bu iyi oldu' dedim. Kalecimizin kritik kurtarışları olmasa sonuç farklı olabilirdi. İkinci yarı biraz daha oturduktan sonra, baskıları yaptıktan sonra ikinci topları kazandık, topu önde tuttuk. Üçüncü bölgede top bizdeydi, ama orada daha soğukkanlı ve gerçekçi ataklar yapmalıydık" diyerek bir nevi özeleştiride bulundu.

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Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Zeki Korkmaz, İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından teknik direktör açıklamaları - Son Dakika

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