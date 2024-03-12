Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü devam ediyor - Son Dakika
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Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü devam ediyor

Abdullah Avcı\'nın Fenerbahçe\'ye karşı üstünlüğü devam ediyor

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, liderlik koltuğunu da rakibinden aldı.

12.03.2024 12:31
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Ayrıca tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi mağlup ettiği bu karşılaşmalarda rakibini liderlik koltuğundan da etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye karşı olan istatistiği de dikkat çekiyor. Avcı, bordo-mavili takımın başında sarı-lacivertlilere karşı çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

3 kez zirveden indirdi

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başındayken Fenerbahçe'ye karşı kazandığı mücadelelerde rakibini aynı zamanda zirveden de indirdi. 2021-2022 sezonunda 19 puanla Vitor Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe'yi 3-1'le geçerek zirveye yerleşen Avcı idaresindeki Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun 15. haftasında 29 puanla liderlik koltuğundaki Kanarya'yı 2-0 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibin koltuğunu kaybetmesine neden olmuştu. Bu sezonun 11. haftasında zirvedeki namağlup Fenerbahçe'yi evinde 3-2 yenen Karadeniz temsilcisi, hem Kadıköy'de 26 yıl sonra galibiyet yaşamış hem de rakibini bir kez daha liderlikten etmişti.

Avcı ve Kartal karşı karşıya

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 11. kez rakip olacak. İki teknik adam arasında oynanan 10 müsabakada Avcı, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü devam ediyor - Son Dakika

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