Abdullah Avcı: Önümüzdeki maça ve kupaya en iyi şekilde hazırlanmalıyız - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Önümüzdeki maça ve kupaya en iyi şekilde hazırlanmalıyız

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, EMS Yapı Sivaspor'a yenildikleri maçın ardından önlerindeki maç ve kupaya en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Avcı, maçın analizini yaparken takımın iniş çıkışlarına ve rakiplerinin taktiksel tercihlerine değindi. Ayrıca, oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklar hakkında da açıklamalarda bulundu.

12.04.2024 23:09  Güncelleme: 23:11
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında EMS Yapı Sivaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Buradan kafamızı kaldırıp önümüzdeki haftaki maça ve kupaya en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle tüm vatandaşların ve taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "7 Mart'tan sonra yani 25 günlük aranın ardından ikinci maçımızı oynadık. Ocak ayında ise 9 maç oynamıştık. Bu durum iniş ve çıkışlara sebep oluyor. Takımlar için iyi olmuyor." diye konuştu.

Rakiplerinin Bülent Uygun'un göreve gelmesinin ardından beşli oynamayı tercih ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de bugün böyle bir formasyon bekliyorduk ve ona göre hem savunma hem de hücum yönüne çalıştık. Hafta da çok iyi geçti. Oyun da istediğimiz gibi başladı. Böyle bir rakibe karşı beşli oynadığı için topa sahip olacaktık burada önemli olan pasın şiddeti ve kalitesini daha hızlı yapmamız gerekirdi. Gerekli pozisyonlara ilk yarıda girdik. Böyle bir maçta öne geçersen başka geçemezsen başka bir şey oluyor. İkinci yarıda oyun benim istediğim gibi değildi. Yediğimiz gol. Yumuşak takımız. 4 kişinin arasında oyuncu çıkıyor ve pas atıyor. Sıcak temas yapmıyoruz. Zayıf noktalarımızdan bir tanesi. Özellikle böyle takıma karşı arkaya koşular, kenar ve ters ayakların kullanılması lazımdı ama gerçekleşmedi."

İkinci yarı çok şut attıklarını belirten Avcı, "14 korner attık. Kaleci yüzde yüz kurtarışlar yaptı. Topa çok sahip olduk ama bunların hiçbiri sonuç almak için yeterli değil. Bunu daha şiddetli yapmamız gerekiyor. Biz geri düştüğümüzde bir takım sorunlar yaşayabiliyoruz. Üçüncülük şansımız ve kupa hedefimiz için devam ediyoruz. Bugün aslında bir avantaj yakalayıp üçüncülük için eşik atlayacaktık ama gerçekleşmedi. Buradan kafamızı kaldırıp önümüzdeki haftaki maça ve kupaya en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Avcı, Trezeguet'nin oyundan çıkması ve Benkovic'in kadroda yer almamasına ilişkin soruya da, "Trezeguet sakatlık riskinden dolayı oyundan çıktı. Doktordan gelen bir rapor. Arka adalesinde bir batmadan dolayı riski almadık. Sakatlıktan dolayı bu değişikliği yaptık. Sonra da 4-4-2'ye döndük. Benkovic dediğim gibi tercih ile alakalı. Bugün Mendy oynuyor, Denswil oynuyor. Fernandez de var. Benkovic de son 10 gündür bizimle çalışıyor, ondan önce sakattı. Tamamen benim tercihim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Önümüzdeki maça ve kupaya en iyi şekilde hazırlanmalıyız - Son Dakika

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