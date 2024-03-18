Abdullah Avcı: Oyunu konuşamadığımız bir akşam daha yaşadık

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunu konuşamadıkları bir akşam daha yaşadıklarını belirterek, hem sonuçtan dolayı hem de yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, "Oyunu değerlendirmek istiyorum. Sahanın dışına çıkmak istemiyorum. Bugün oyun planımız stratejimiz orta sahada Berat ve Mendy ile oynayıp önde şiddetli baskılar yapıp rakibin yaptığı hataları doğru bir şekilde kullanmak çalıştığımız organizasyonları iyi kullanmaktı. Oyunun ilk 15 dakikasında oyuna hakem olamadık. Baskıları doğru yapamadık. Merkez orta sahada daha sert daha agresif planladığımız rakibi geri döndürmek, püskürtmek durumunu oluşturamadık. Rakibin oyuncusu ceza sahası dışından şut attı gol oldu. Karşılamada sıkıntımız vardı. Bunlar oyunun içinde var. 2-0 içeriye girdik" dedi.

"Yediğimiz 3. golde ise iki tane faul var"

İkinci yarıya değişiklik yaparak başladıklarını belirten Avcı, "Oyunu domino ettik. Ortak olmaya başladık. Formasyonumuzu değiştirdik. Bardhi'nin attığı gol ve sonrasında penaltı golüyle skoru eşitledik. Pozisyon kırmızı kart mı bilmiyorum. Seyirci 2-1'den sonra bize verdiği destekle beraber önemli bir katkıları oldu. 2-2 durumdayken 3-2 yapabilirdik. Ama olmadı. Yediğimiz 3. golde ise iki tane faul var. Halil Umut Meler'le de bunu paylaştım. Kaçırabilir oyunun içinde ama VAR diye bir şey var artık. Ligde ve Avrupa'da iyi giden bir takıma karşı 2-0'dan gelip maçı kazanmak varken faul sonrası gol yiyoruz. Bu oyunu kaybettik. Bizim için olumlu tarafı geri dönüşler, vazgeçmeden devam etmek. Maç sonuyla ilgili üzüntülüyüm. Saha içinde kalan bir teknik adam olarak bunu söylüyorum. Konuşarak da bunu değiştiremeyeceğim. Uzak kalmaya çalışacağım. İsmail Hoca'ya da aynısını söyledim. Karşılıklı bir şey olmasın, geçmişte buna benzer çok şeyler yaşandı. Oyunun içinde kalalım dedim ve bana teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

"Rakip de biz de zarar göreceğiz sanırım"

"PDFK bizimle ve rakiple ilgili olarak neler gördü. Nasıl bir sonuç çıkartacaklar merak ediyorum" diyen Avcı, "Rakip de biz de zarar göreceğiz sanırım. Yaşanmaması gereken Türk futbolunun artık tamamen kaos ile beslendiği, futbolun iyileştirme gücünü tamamen kullanamadığımız, daha sıkıntıya gittiği görülüyor. Bu bıraktığımız izler çok sağlıklı izler değil. Onun için üzüntülüyüm. Hem de maçı kaybettiğimden dolayı üzüntülüyüm. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Tribününde bizim de daha rahat olmamız gerekiyordu. Üçüncülük hedefimiz duruyor. Belki kupa kazanacağız. Belki sahamız kapanacak hiçbir şey bilmiyorum. Oyunu konuşmamız gereken yerde sahanın dışına çıktık, yine onun için üzüntülüyüm. Üslubumuzu değiştiremediğimiz sürece yüreğimizi ve kalbimizi de değiştiremeyiz" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON