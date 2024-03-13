Abdullah Avcı: Sadece sahanın içinde kalan bir Trabzonspor olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına ilişkin olarak, "Sadece sahanın içinde, oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak." dedi.
Avcı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili takımın teknik adamı, Trabzonspor taraftarının kendilerine destek verdiğinde her zaman fark yarattıklarını belirterek, bu nedenle pozitif desteklerini yine beklediklerini belirtti.
Ligde bütün hedeflerinin içinde olduklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:
"Trabzonspor ile Fenerbahçe bu ülkenin en önemli domino taşları. Birçok müsabaka oynadılar bu zamana kadar, bundan sonra da oynayacaklar. Ne bir başlangıç ne bir son. Onun için taraftarımızdan sadece şunu rica ediyorum, takımlarına ne zaman pozitif destek verdilerse, oyunun içinde kaldılarsa, o enerjilerini bize verip sonuna kadar takımı desteklediklerinde biz bunun karşılığını aldık, bu tür maçlarda aldık. Ben sadece onlardan bunu rica ediyorum. Onun için topun oyunda daha fazla kaldığı sürenin, 68'e 105'te oyunun, oyun formasyonlarının ve oyuncu performanslarının konuşulduğu, bir müsabaka bütün arzumuz, isteğimiz bu. Bu şekilde de böyle keyifli enerjimiz yüksek, moralimiz iyi bir şekilde de maça hazırlanıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız."
Avcı, karşılaşmanın sadece futbolun konuşulduğu bir müsabaka olmasını dileyerek, "Topun oyunda kaldığı fair play ruhunda, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir müsabaka olmasını diliyoruz. Güzel hikayeler bırakıyor bu tür oyunlar. Onun dışındakiler zaten benim çok ilgilendiğim alanlar değil. Ben bunun dışında kalmaya yine devam edeceğim." şeklinde konuştu.
-"İyi bir şekilde hazırlanıyoruz"
Artık günümüzde oyunun sadece bir yönü değil iki yönünün de oynandığını vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:
"Bunu oyuncu profilleri belirliyor, rakibin formasyonları belirliyor. Geçen basın toplantısında da söyledim oyunun içinde formasyonlar değişiyor artık yani oyun o kadar hızla değişen ve gelişen bir oyun. Onun için biz yine Trabzonspor büyük takım, savunmasını da yapacak, hücumunu da yapacak. Duran topta ne yapacağını bilecek, taçta ne yapacağını, topun havada olduğu bölümü bilecek. Buna en iyi şekilde detaylı bir şekilde hazırlanıyoruz. Trabzonspor her zaman bu tür oyunları iyi oynamıştır. Dediğim gibi bizim enerjimiz yüksek ve moralimiz yerinde, iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Keyifli bir müsabaka, umarım futbolseverlere sadece dediğim gibi sahanın konuşulduğu hakemin dahi konuşulmadığı bir oyun olur."
Avcı, Uğurcan Çakır'ın takımla antrenmanlara katıldığı belirterek, "Sağlık ekibinin ve kaleci antrenörünün kontrolünde ona göre çalışmalar yapıyor. Umarım hafta sonu bizimle birlikte olacak gibi duruyor." dedi.
-"Takımda yüksek konsantrasyon var zaten"
Takımla bu hafta bir toplantı yapmadığını dile getiren Avcı, "Geri bildirim toplantısı yaptım geçen hafta, rakiple ilgili toplantıyı yarın ve ertesi gün. İkiye böldük hem savunma hem hücum olarak. Pratik çalışmaları iki gün içinde yapacağız. Savunmada hücumda neler yapacağız, analizler yapacağız. Takımda sadece genel olarak bu maça hazırlanmada yüksek konsantrasyon zaten var. Sadece sahanın içinde oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak." dedi.
Avcı, Orsic'in durumuyla ilgili bilgiler vererek, "Ona cuma günü karar vereceğim. Şu anda bütün sıcak temaslı oyunlara da girmeye başladı. Önceden joker kullanıyorduk, yavaş yavaş adaptasyonların, artık çalışmaların tamamında bulunuyor. Kendisiyle bir görüşme yapıp ona göre karar vereceğiz. Orsic, Fenerbahçe maçında 11 için olmaz, büyük bir sakatlıktan çıktı. Adaptasyonu yavaş yavaş, sadece kadroyla ilgili kendisiyle konuşacağım." diye konuştu.
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