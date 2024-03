Abdullah Avcı: Sadece sahanın içinde kalan bir Trabzonspor olacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu Look at the Star Kazandı

Nevzat Avci'nin jokeyliğini yaptığı Look at the Star adlı safkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu kazandı. Koşu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi ve kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Look at the Star, 2.04.64'lük derecesiyle birincilik elde etti. Ödül töreninde tayın sahibi Birol Bulut'a kupasını İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Gülnur Gülerce verdi. TJK Genel Sekreteri Gülerce, törende yaptığı konuşmada, kadınlara siyasi ve sosyal farkındalık oluşturmak adına önemli bir projeyi sergilediklerini belirtti.