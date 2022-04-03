Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar - Son Dakika
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Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar

03.04.2022 23:19
Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar

Beşiktaş ile 1-1 biten maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonlukla ilgili açıklamalara yer verdi. Avcı, "Şampiyon oluyoruz" diyen deneyimli hoca, "Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk kez şampiyonlukla ilgili bu kadar net konuştu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"ÇIKIŞ ARAYAN TAKIMLARA KARŞI BU TİP OYUNLAR NORMAL"

"Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon... Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Bazen performans alamıyorsun, bunlar olur. Beşiktaş'a karşı rakip arkası koşular yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ta çok etkin oyuncular var. Büyük takımlara yakışır bir maç oldu. İkinci yarı oyunu istediğimiz yöne çevirdik. penaltı, sonrasında gol. Kırmızı karttan sonra yine golü aradık. Çıkış arayan takımlara karşı bu tip oyunlar normal.

"RAMAZAN SONUNDA ŞAMPİYONUZ"

Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz."

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar - Son Dakika


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