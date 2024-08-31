Abdullah Avcı Trabzonspor'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Abdullah Avcı Trabzonspor'dan Ayrıldı

Abdullah Avcı Trabzonspor\'dan Ayrıldı

Trabzonspor ile yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takıma ve taraftarlara teşekkür ederek veda etti. Avcı, Trabzonspor'a uzun zamandır özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşattığı için gurur duyduğunu belirtti ve gelecek için umutlu olduğunu ifade etti.

31.08.2024 19:52
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Trabzonspor ile yolları ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok sevdiğim Trabzonspor'a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan, gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşça kal demem gerekiyor. Başta Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan olmak üzere, beni daima evimde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım. Böyle bir şehre, çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz. Belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek sizlere veda ediyorum. Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Dragus transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak; çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi. Mevcut kadro, milli takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü. Onlara iyi bakın, yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu. Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor. Hoşça kal Trabzon." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı Trabzonspor'dan Ayrıldı - Son Dakika

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