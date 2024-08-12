Abdullah Avcı: Trabzonspor Zirve Yarışının İçinde Olacak

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligde zirve yarışının içerisinde olacağını söyledi.

Avcı, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun "iyileştirme gücün" dikkati çekerek "Dilimizi, üslubumuzu buna göre kullanıp, bunun iyileştirme gücünden faydalanırız." dedi.

Karşılaşmanın ilk 35 dakikasının istedikleri ve planladıkları gibi geçtiğini anlatan Avcı, "Merkezden vuramadığımız, atamadığımız final pasları vardı. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu ama 35. dakikadan sonra bireysel hatalarımız oldu. Bireysel hatalarımızdan dolayı rakibi devreye soktuk." diye konuştu.

Sivasspor'un geçen sezon da 5-4-1 sistemini iyi oynayan bir takım olduğunu vurgulayan Avcı, "Topa sahip olduğun zaman tam karşında 10'lu bir set var, bu oyunu aşmak çok kolay olmuyor. İkinci yarı itibariyle bizim için kazanma fırsatı da geldi, ama rakibe de geldi. Kazanmak bizi çok ileri götürecekti ama bu oyunda bunlar var." iadelerini kullandı.

Perşembe günü EFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayacaklarını anımsatan Avcı, bu maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

Takımının hedefleri hakkında da bilgi veren Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Trabzonspor zirveye oynayacaktır, yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Transferlerimizi oyun planlarına göre yapıyoruz. Çünkü Trabzonspor büyük bir kulüptür, ona göre oyun oynaması lazım. Ona göre oyuncu profilleri olması lazım. Trabzonspor yarışacaktır, bu takım iyi bir takım olacak. Bu takımın temellerini atıyorum, onun için bu takımın neler yapabileceğini daha sonra görecekler. Eksiklerimiz az kaldı, tamamlanacak. Eleştirenler olacak ama dilimizi, üslubumuzu doğru kullanmak gerekiyor. Bir oyun oynuyoruz ve oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüz kızartıcı bir suç işlemiyoruz. Taraftara saygım çok büyük, net bir şekilde bunu söylüyorum. Ben vazgeçmem, bu takım çok iyi bir takım olacak. O zaman daha net görecekler nasıl olduğunu."