Abdullah Avcı: Trabzonspor Zirve Yarışının İçinde Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdullah Avcı: Trabzonspor Zirve Yarışının İçinde Olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligde zirve yarışının içerisinde olacağını söyledi. Avcı, Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun iyileştirme gücünden bahsederek takımının hedeflerini anlattı.

12.08.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligde zirve yarışının içerisinde olacağını söyledi.

Avcı, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun "iyileştirme gücün" dikkati çekerek "Dilimizi, üslubumuzu buna göre kullanıp, bunun iyileştirme gücünden faydalanırız." dedi.

Karşılaşmanın ilk 35 dakikasının istedikleri ve planladıkları gibi geçtiğini anlatan Avcı, "Merkezden vuramadığımız, atamadığımız final pasları vardı. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu ama 35. dakikadan sonra bireysel hatalarımız oldu. Bireysel hatalarımızdan dolayı rakibi devreye soktuk." diye konuştu.

Sivasspor'un geçen sezon da 5-4-1 sistemini iyi oynayan bir takım olduğunu vurgulayan Avcı, "Topa sahip olduğun zaman tam karşında 10'lu bir set var, bu oyunu aşmak çok kolay olmuyor. İkinci yarı itibariyle bizim için kazanma fırsatı da geldi, ama rakibe de geldi. Kazanmak bizi çok ileri götürecekti ama bu oyunda bunlar var." iadelerini kullandı.

Perşembe günü EFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayacaklarını anımsatan Avcı, bu maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

Takımının hedefleri hakkında da bilgi veren Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Trabzonspor zirveye oynayacaktır, yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Transferlerimizi oyun planlarına göre yapıyoruz. Çünkü Trabzonspor büyük bir kulüptür, ona göre oyun oynaması lazım. Ona göre oyuncu profilleri olması lazım. Trabzonspor yarışacaktır, bu takım iyi bir takım olacak. Bu takımın temellerini atıyorum, onun için bu takımın neler yapabileceğini daha sonra görecekler. Eksiklerimiz az kaldı, tamamlanacak. Eleştirenler olacak ama dilimizi, üslubumuzu doğru kullanmak gerekiyor. Bir oyun oynuyoruz ve oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüz kızartıcı bir suç işlemiyoruz. Taraftara saygım çok büyük, net bir şekilde bunu söylüyorum. Ben vazgeçmem, bu takım çok iyi bir takım olacak. O zaman daha net görecekler nasıl olduğunu."

Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Trabzonspor Zirve Yarışının İçinde Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 00:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı: Trabzonspor Zirve Yarışının İçinde Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement