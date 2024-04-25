Abdullah Avcı: 'Tur için avantajlıyız' - Son Dakika
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Spor

Abdullah Avcı: 'Tur için avantajlıyız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, ciddi bir rakibe karşı tur için avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi. Avcı, tur için zamanlarının olduğunu ve avantajlı olduklarını belirtti.

25.04.2024 00:34
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- Abdullah Avcı: "Tur için avantajlıyız"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, ciddi bir rakibe karşı tur için avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, sözlerine Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatından dolayı üzüntüsünü dile getirerek başladı. Ardından mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Ligde durumunu yansıtmayan bir takım bana göre. Deneyimli bir takım ve kadroya sahipler. Artıları da var, eksileri de var, oyun içinde bizim gibi. Son Lig maçında oynadığımız oyunun ve skorun gerçekçi olmadığını belirtmiştim. Oyunun başından sonuna kadar daha iyi olmamız gerekiyordu. 40 saniyede pozisyon verdik. Daha sonra golü bulduk. Bu oyunda daha çok topa sahip olmamız lazım. Karşılamayla ilgili sıkıntılarla olan bir rakip vardı ama biz de oyuna çok geç tepki verdik. Oyuna giremedik. Çok sağlıklı bir durum değil. Bu oyun temaslı bir oyun, bunda geride kalamayız. Rakibe uzak kalamayız. Enis Destan'ın gördüğü kırmızı kart doğru bir kart. Böyle olmaması gerekiyor. 2-1 ile içeri girdik. İkinci yarı itibarıyla ilk yarıda yapmadığımız takım organizasyonu yaptık" dedi.

Avcı, ilk yarıda olumsuz bir görüntü olduğunu belirterek, "İkinci yarıda iyi bir oyun vardı. 3-2'lık bir skor var ve küçük bir avantajımız var. Bireysel olarak oyuncuların performansları iyiydi. Pepe, Onuachu ve Visca gibi oyuncular katkı verdi. Bugün kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum, her maç zorlu geçiyor. Taraftarlarımızla son kez bu sezon birlikte olduk. Önümüzdeki sezon birlikte olacağız. İnşallah bize destek olmaya devam ederler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ortaya koydular" açıklamasında bulundu.

"Tur için avantajlıyız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tur için avantajlı olduklarını belirterek, "Tur için avantajlıyız. 1 farklı öndeyiz. Onların iki farklı kazanması gerekiyor. Tur için zamanımız var. Gaziantep FK ve Samsunspor maçları var. İyi bir rakip Fatih Karagümrük ama biz avantajlıyız. Trezeguet'in durumuna bakacağız. Hafta sonu olup olmayacağına bakacağız. Fountas da sakatlandı. Onun da durumuna yarın bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı: 'Tur için avantajlıyız' - Son Dakika

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