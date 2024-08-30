Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda bronz madalya kazandı

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PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde Abdullah Öztürk - Nesim Turan ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çift erkekler MD8 kategorisinde Abdullah Öztürk - Nesim Turan ikilisi yarı finalde Almanya'dan Valentin Baus - Thomas Schmidberger ikilisi ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede milliler 3-2 yenilerek bronz madalya elde etti.

ABDULLAH ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ

Milli sporcu Abdullah Öztürk, 4 paralimpik madalyasına ulaşan ilk sporcu oldu. Para masa tenisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bireyselde iki kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Rio'da ayrıca takımlarda bronz madalya elde etmişti. Paris 2024'te çift erkeklerde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu, toplamda dördüncü paralimpik madalyasını kazandı. Aynı zamanda Abdullah Öztürk, hem olimpik hem de paralimpik sporcular arasında 3 madalya sayısını geçen ilk isim de oldu.