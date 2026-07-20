Abdulsamet Duman Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Abdulsamet Duman Bronz Madalya Kazandı

20.07.2026 19:36
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Duman, bronz madalya ile coşkuyla karşılandı.

İtalya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Abdulsamet Duman, kentte çiçeklerle karşılandı.

İtalya'nın Rieti kentinde 16-19 Temmuz'da düzenlenen şampiyonaya katılan 17 yaşındaki milli sporcu, erkekler 2 bin metre engelli koşuda bronz madalya kazandı.

Milli takım antrenörü Münir Akkoyun ile Van'a dönen Duman için Ferit Melen Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Akkoyun, antrenörler, sporcular ve aileleri tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan Duman ve Akkoyun, büyük sevinç yaşadı.

"Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırdığım için çok mutluyum"

Abdulsamet Duman, AA muhabirine, Avrupa'nın en iyi sporcularının yarıştığı önemli bir organizasyona katılmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Finalde en iyi derecesini koşarak 14. sırada başladığı şampiyonayı üçüncü sırada tamamladığını belirten Duman, şunları kaydetti:

"Şampiyonada bronz madalya kazanmayı başardım. Son 20 metreye kadar ikinci sıradaydım ancak son metrelerde ikinciliği kaybettim. Ülkemizin bayrağını orada dalgalandırdığım için çok mutluyum. Her sporcunun hayali milli takıma girmek ve ülkesini temsil etmektir. Ben de ilk uluslararası yarışımda hem milli formayı giydim hem de kürsüye çıkma başarısı gösterdim. İnşallah daha nice başarılara ulaşırım. Umarım benden sonra gelen küçük kardeşlerimize örnek olmuşuzdur. Önümüzde U20 Avrupa Şampiyonası var. 3 bin metre engelli yarışında ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bu kez İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Daha sonra da dünya şampiyonası ve olimpiyat hedefiyle yoluma devam etmek istiyorum. Başarımda emeği olan antrenörlerime, bana her zaman destek olan aileme, anneme ve babama teşekkür ederim."

Münir Akkoyun: "Sporcularımız gelecek adına umut vadediyor"

Milli takım antrenörü Münir Akkoyun ise şampiyonada ülkeyi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından birine Van'dan sporcularla katılmanın kentteki atletizm potansiyelini ortaya koyduğunu dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:

"85 milyonu temsilen katıldığımız bu organizasyondan Avrupa üçüncülüğü gibi önemli bir başarıyla dönmek bizler için büyük bir gurur oldu. Bu organizasyonda Avrupa'nın en iyi sporcuları mücadele ediyor. Sporcularımız gelecek adına umut vadediyor. Bundan sonraki süreçte de dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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