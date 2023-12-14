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Aboubakar'dan açıklama: Hukuki davalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin - Son Dakika
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Aboubakar'dan açıklama: Hukuki davalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asılsız suçlamalardan vazgeçilmesini ve işine odaklanabilmesine izin verilmesini istedi.

Aboubakar\'dan açıklama: Hukuki davalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin
14.12.2023 - 20:46,  Güncelleme: 20:46
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin" dedi.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Aboubakar, kadro dışı kaldıktan sonra hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yaptırmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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