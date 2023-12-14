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Aboubakar, saç ektirdiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Aboubakar, saç ektirdiği iddialarını yalanladı

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar, saç ektirdiği için oynamadığına dair çıkan iddiaları reddetti. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sezon saçlarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmadığını ve kulüple herhangi bir tartışması olmadığını belirtti.

Aboubakar, saç ektirdiği iddialarını yalanladı
14.12.2023 - 20:51,  Güncelleme: 20:52
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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden Vincent Aboubakar, saç ektirdiği için son maçlarda oynamadığına yönelik iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan golcü oyuncu, bu sezon saçlarıyla ilgili herhangi bir işlem yaptırmadığını belirterek, "Bu saçma iddialara artık son verelim. Geçen sezon bittikten sonra, bu sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yaptırdım. Kulüpteki hiç kimseyle bu sezon hiçbir tartışmam veya disiplin dışı davranışım olmadı. Bu sezon şimdiye kadar 11 gol attım, 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Kontratlı olduğum her dakika boyunca tüm eforumu ve konsantrasyonumu verdim. Kulüp durumu yeniden değerlendirdi ve bana dönüşüm için e-mail gönderdi. Lütfen hukuki süreç doğuracak bu yalan iddiaları bırakın ve işimi yapayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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