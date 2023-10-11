Gece gündüz demeden çalışıyormuş! Aboubakar'ın performansının sırrı ortaya çıktı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, başarısının sırrına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ÖZELLİKLE MAÇ GÜNÜ KONDİSYONUMA DİKKAT EDİYORUM"

Canal+'ya konuşan Kamerunlu golcü, "Takım antrenmanları dışında kişisel antrenörümle de çalışıyorum. Bazen sabahları evden çıktıktan sonra onunla antrenman yapıyoruz. Bir seans. Değişiyor. Akşamları takım arkadaşlarımla antrenman yapıyorum. Sabah olduğunda ise tam tersi. Teknik, kontrol ve tamamlama hareketlerine ağırlık veriyoruz. Özellikle maç günü fizik kondisyonuma dikkat ediyorum" dedi.

BU SEZONA DA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Taraftarın sevgilsi olan yıldız futolcu, bu sezon Beşikaş formasıyla çıktığı 16 maçta 11 gol atarken 3 kere de asist katkısında bulundu.