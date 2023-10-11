Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, başarısının sırrına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Canal+'ya konuşan Kamerunlu golcü, "Takım antrenmanları dışında kişisel antrenörümle de çalışıyorum. Bazen sabahları evden çıktıktan sonra onunla antrenman yapıyoruz. Bir seans. Değişiyor. Akşamları takım arkadaşlarımla antrenman yapıyorum. Sabah olduğunda ise tam tersi. Teknik, kontrol ve tamamlama hareketlerine ağırlık veriyoruz. Özellikle maç günü fizik kondisyonuma dikkat ediyorum" dedi.
Taraftarın sevgilsi olan yıldız futolcu, bu sezon Beşikaş formasıyla çıktığı 16 maçta 11 gol atarken 3 kere de asist katkısında bulundu.
Son Dakika › Spor › Gece gündüz demeden çalışıyormuş! Aboubakar'ın performansının sırrı ortaya çıktı - Son Dakika