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Gece gündüz demeden çalışıyormuş! Aboubakar'ın performansının sırrı ortaya çıktı - Son Dakika

Gece gündüz demeden çalışıyormuş! Aboubakar'ın performansının sırrı ortaya çıktı

Son Güncelleme: 11.10.2023 11:01

Aboubakar, bu sezonki başarısının sırrını paylaştı. Yıldız futbolcu, takım antrenmanlarının yanı sıra kişisel antrenörüyle de çalıştığını belirterek bazen sabahları evden çıktıktan sonra kişisel antrenörüyle antrenman yaptığını, akşamları ise takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını dile getirdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, başarısının sırrına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ÖZELLİKLE MAÇ GÜNÜ KONDİSYONUMA DİKKAT EDİYORUM"

Canal+'ya konuşan Kamerunlu golcü, "Takım antrenmanları dışında kişisel antrenörümle de çalışıyorum. Bazen sabahları evden çıktıktan sonra onunla antrenman yapıyoruz. Bir seans. Değişiyor. Akşamları takım arkadaşlarımla antrenman yapıyorum. Sabah olduğunda ise tam tersi. Teknik, kontrol ve tamamlama hareketlerine ağırlık veriyoruz. Özellikle maç günü fizik kondisyonuma dikkat ediyorum" dedi.

Sen neymişsin Aboubakar! Başarısının tesadüf olmadığını resmen itiraf etti

BU SEZONA DA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Taraftarın sevgilsi olan yıldız futolcu, bu sezon Beşikaş formasıyla çıktığı 16 maçta 11 gol atarken 3 kere de asist katkısında bulundu.

Sen neymişsin Aboubakar! Başarısının tesadüf olmadığını resmen itiraf etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gece gündüz demeden çalışıyormuş! Aboubakar'ın performansının sırrı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece gündüz demeden çalışıyormuş! Aboubakar'ın performansının sırrı ortaya çıktı - Son Dakika
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