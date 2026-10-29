Abu Dabi Grand Slam'de 48 kiloda milli judocular gümüş ve bronz madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dabi Grand Slam 2026'da milli judoculardan Merve Azak gümüş, Sıla Ersin bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Abu Dabi kentinde düzenlenen ve 59 ülkeden 374 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kadınlar 48 kiloda Merve Azak ve Sıla Ersin kürsüye çıktı.

Finalde Azerbaycanlı Konul Aliyeva'ya yenilen Merve Azak, gümüş madalya kazandı.

Aynı kiloda mücadele eden Sıla Ersin ise bronz madalya maçında Portekizli Catarina Costa'yı yendi.

Organizasyon, 31 Ekim'de sona erecek.