Abu Dabi Grand Slam'de 48 kiloda milli judocular gümüş ve bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Abu Dabi Grand Slam'de 48 kiloda milli judocular gümüş ve bronz madalya kazandı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dabi Grand Slam 2026'da kadınlar 48 kiloda Merve Azak gümüş, Sıla Ersin bronz madalya kazandı. 59 ülkeden 374 sporcunun katıldığı organizasyonda Azak finalde yenildi, Ersin bronz madalya maçını kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dabi Grand Slam 2026'da milli judoculardan Merve Azak gümüş, Sıla Ersin bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Abu Dabi kentinde düzenlenen ve 59 ülkeden 374 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda kadınlar 48 kiloda Merve Azak ve Sıla Ersin kürsüye çıktı.

Finalde Azerbaycanlı Konul Aliyeva'ya yenilen Merve Azak, gümüş madalya kazandı.

Aynı kiloda mücadele eden Sıla Ersin ise bronz madalya maçında Portekizli Catarina Costa'yı yendi.

Organizasyon, 31 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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