Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli'nde Devam Ediyor - Son Dakika
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Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli'nde Devam Ediyor

Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli\'nde Devam Ediyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor. Kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulübün mücadele ettiği şampiyonluk yarışında çim hokey sahasında ikinci gün karşılaşmaları kadın takımların maçlarıyla başladı. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, takımlara başarılar dileyerek, başarılı olan takımların Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanacaklarını belirtti. Çim hokeyinin artık Türkiye'nin her ilinde oynandığını da vurguladı.

09.05.2024 14:08
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Açık Alan Hokey Süper Ligi'nin play-off şampiyonluk maçları Kırklareli'nde devam ediyor.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyonluk yarışında kadınlarda 10, erkeklerde ise 12 kulüp mücadele ediyor.

Çim hokey sahasında ikinci gün karşılaşmaları kadın takımların maçlarıyla başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon olmak için mücadele eden takımları başarı diledi.

Güzel karşılaşmalar izlediklerini anlatan Karakan, burada başarılı olan takımların Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanacaklarını kaydetti. Karakan, çim hokeyinin artık Türkiye'nin her ilinde oynandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Açık Alan Hokey Süper Ligi Play-off Şampiyonluk Maçları Kırklareli'nde Devam Ediyor - Son Dakika
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