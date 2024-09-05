Açık Su Yüzme Şampiyonası 7 Eylül'de Keşan'da Düzenlenecek - Son Dakika
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Açık Su Yüzme Şampiyonası 7 Eylül'de Keşan'da Düzenlenecek

Açık Su Yüzme Şampiyonası 7 Eylül\'de Keşan\'da Düzenlenecek

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Açık Su Yüzme Şampiyonası, 7 Eylül'de Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi'nde gerçekleştirilecek. Geçen yıl büyük ilgi gören organizasyon, hem elit sporcular hem de masterler kategorisini kapsayacak. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın destekleriyle düzenlenecek bu etkinlik, bölgenin tanıtımına da katkıda bulunacak ve Edirne halkı şampiyonaya destek vermeye davet edildi.

05.09.2024 12:49
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın üçüncüsünün bu yıl Saros Körfezi'nde düzenleneceğini belirtti.

Geçen yıl yapılan şampiyonaya sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın destekleriyle 7 Eylül'de Açık Su Yüzme Şampiyonası'nı yapacağız. Hem elit sporcu hem de masterler kategorilerinde geçtiğimiz yıl çok yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık ve müsabakalara katılan tüm sporcularımız büyük bir memnuniyetle organizasyondan ayrıldı. Bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Saros Körfezi ülkemizin cennet noktalarından biri. Şampiyona bölgenin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcularımızı en iyi şekilde ağırlamalıyız. Tüm Edirne halkını yüzme şölenine davet ediyoruz."

Dinç, şampiyonayı tüm Edirne halkının sahiplenmesi gerektiğini vurgulayarak destek istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Açık Su Yüzme Şampiyonası 7 Eylül'de Keşan'da Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Açık Su Yüzme Şampiyonası 7 Eylül'de Keşan'da Düzenlenecek - Son Dakika
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