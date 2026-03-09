Açıkalın: Kayserispor En İyi Oyunu Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Açıkalın: Kayserispor En İyi Oyunu Sergiledi

09.03.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Trabzonspor maçında takımı övdü ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, "Kayserispor bu sezonun en güzel oyununu oynamıştır ve inanılmaz bir karakter koymuştur." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un iyi mücadele ettiğini ancak puan alamadığını söyledi.

Kayserispor'un sahada iyi futbol sergilediğini belirten Açıkalın, "Bizim tabii ki Trabzonspor camiası, takımı ve yönetimiyle içeride ve dışarıda dostluklarımız var. Bu konuşmaların hepsi onlardan bağımsızdır. Onları tabii sadece tebrik edebilirim. Kendi oyuncularımızı da 8. dakikadan 90+5'e kadar 10 kişi olağanüstü mücadele ettikleri için hepsinin alnından teker teker öpüyorum. Kayserispor bu sezonun en güzel oyununu oynamıştır ve inanılmaz bir karakter koymuştur." diye konuştu.

Açıkalın, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi bir oyun sergileyen Kayserispor futbolcularını ve desteklerini sürdüren taraftarlara teşekkür etti.

Hakem kararlarını eleştiren Açıkalın, şunları kaydetti:

"Özgür Yankaya senin Kayserispor'la ne gibi bir derdin var? Bugün sahadaki hakem, senin Kayserispor'la ne sorunun var? Biz bu hakemlerin ismini her defasında MHK'ye bildirmemize rağmen hangi amaçla bunları buraya gönderiyorsunuz? Bu zamana kadar ben başkan olarak hiçbir hakemin hakkında konuşmadım ama bundan sonra yeter. Bu kararları neye göre verdin Cihan Aydın? Bu şehrin hakkını nasıl yedin. Trabzon'la Beşiktaş'ın kendi içerisinde 3'üncülük mücadelesi olabilir. Bizim dışımızda olan konular. Biz ilgilenen konular değil bunlar. Kayserispor burada bir karakter ortaya koyuyor. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Ne hakla buna müdahale ediyorsunuz? Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu gece istifa etmelisin. Federasyon başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, bizim şu anda bulunduğumuz görevleri yıllarca yaptınız. Lütfen bu konuya müdahale ediniz. Eyüpspor maçında haksız yere ofsayttan gol yiyoruz. Yine VAR'da Özgür Yankaya var. Yetmemiş, doymamış, bugün bir daha vermişler. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Burası Kayserispor. Bakın büyük gelir size, yutamazsınız. O yüzden biz onurumuzla mücadele vermeye çalışıyoruz. Hakemlerin içerisinde olduğu pislikleri de zaten federasyon ortaya çıkarttı. Artık kimin hangi pislik içerisinde olduğunu da bilmiyoruz. Yani söyleyecek söz, kelime bulamıyorum."

Açıkalın, haklıyken haksız duruma düşmek istemediklerini ancak Kayserispor'un hakkını da kimseye yedirmeyeceklerini dile getirdi.

Karşılaşmadaki pozisyonlara değinen Açıkalın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son dakikada gözümüzün önünde el var. Son adam düşürüldü kart verilmiyor. VAR hakemi, o penaltı pozisyonunda niye çağırmış biliyor musunuz arkadaşlar? Ofsaytı göstermek için çağırmış. ya biz mi şaşırdık bilmiyoruz. Haftaya biz Samsun'dayız Özgür Yankaya oraya da bekliyorum seni. Biz buradayız. Sizi de bekliyoruz. Evet arife günü burada saat 16.00'da maç veren arkadaş, seni de buraya bekliyoruz. Biz Kayserispor'uz, düşüremeyeceksiniz, başaramayacaksınız. Boşuna hak yemeyin. Görevinizi düzgün yapın. Söyleyin başından sonucu, nasıl yapılacaksa biz de ona göre yapalım. Operasyona gerek yok. Kayserispor bugün çok güzel oyun oynadı. Hepsinin alnından teker teker öpüyorum. Ama ben her hafta açılama yapmaktan bıktım. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında çok maşallah süper tebrik ediyorum, yani milimetreyi bulabilecek kadar zekaya sahipler. Sanırım mesajlarım yerine ulaştı."

Kaynak: AA

Trabzonspor, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Açıkalın: Kayserispor En İyi Oyunu Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:10:11. #7.12#
SON DAKİKA: Açıkalın: Kayserispor En İyi Oyunu Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.