Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak - Son Dakika

Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup çıkan Galatasaray, son 16 turunda Barcelona'nın konuğu oluyor. Dev maça dünyanın her yerinden büyük ilgi gösterilirken, Atletico Madrid'in de sarı-kırmızılıların yıldız futbolcularını izlemek için Camp Nou'da olacağı öğrenildi.

"TAKİP ETTİKLERİ İSİMLERİN BAŞINDA KEREM AKTÜRKOĞLU GELİYOR"

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan FIFA menajeri Marco Kırdemir, "Ben Galatasaray'a güveniyorum. Elbette Barcelona'yla kafa kafaya oynayamaz; ama iyi savunma ve kontratakla Camp Nou'da bir beraberlik alabilir. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Galatasaray'da bazı oyuncuları bugün Camp Nou'da takip edecek. Onların başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Rumen orta saha Cicaldau'yu da izleyecekler. Atletico izleme ekibi direktörü ve sportif direktör Andrea Berta'nın yardımcısı, Gudi Pozo bu akşam statta iki futbolcuyu izleyecek. Zaten, Berta bana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiklerini söyledi" dedi.