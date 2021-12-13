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Acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Selçuk İnan verdi - Son Dakika

Acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Selçuk İnan verdi

13.12.2021 21:41

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, 1-0 kaybedilen Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu hakkında bilgi veren İnan, "Durumunu henüz bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Ciddi gibi görünüyor." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada sakatlanarak acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın son durumu hakkında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan bilgi verdi.

"CİDDİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Christian Luyindama ile çarpışan ve oyundan çıkan Fernando Muslera hakkındaki soruyu yanıtlayan Selçuk İnan "Fernando Muslera'nın durumunu henüz bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Ciddi gibi görünüyor." dedi.

"NEDEN GALATASARAY'A BÖYLE DAVRANIYORLAR?"

Hakem kararlarına tepki gösteren Selçuk İnan "Sivasspor'a pozisyon vermedik ama pozisyona da giremedik. Pozisyondan önemli şeyler var. Necati hoca, ben, Fatih Hoca kaç kez söyledik... %100 penaltı var, hakem ise 'Böyle gördüm' dedi. Takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullanmıyorlar. VAR'dan da çağırmıyorlar. Dışarıda taraftarlar kızgın. Neden Galatasaray'a böyle davranıyorlar? Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağız, bilmiyorum. Hakem kararları rutin haline geldi, yanlış kararlar bize büyük daber vurdu." ifadelerini kullandı.

Acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Selçuk İnan verdi

Galatasaray, Selçuk İnan, Sivasspor, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Selçuk İnan verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acılar içinde sahayı terk eden Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi Selçuk İnan verdi - Son Dakika
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